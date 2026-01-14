Filip Lainez vervangt tijdelijk Melissa Depraetere in gemeenteraad voor Vooruit Harelbeke
Melissa Depreatere (Vooruit) stopt nu ook vervroegd als gemeenteraadslid in Harelbeke. Omwille van complicaties tijdens de zwangerschap heeft ze beslist haar plaats tijdelijk af te staan. Oud-voorzitter van Vooruit Harelbeke Filip Lainez zal haar tijdelijk vervangen.
Depraetere legde eerder haar ministertaken al naast haar neer, en nu dus ook haar plaatsje in de gemeenteraad. “Gezondheid komt altijd op de eerste plaats, we hebben dan ook veel respect voor de keuze die Melissa maakt”, verduidelijkt Simon Lambrecht, voorzitter van Vooruit Harelbeke
Ervaren gezicht
Haar vervanger Filip Lainez is als oud-voorzitter en voormalig gemeenteraadslid een betrouwbare vervanger volgens de lokale afdeling. “Met Filip halen we een ervaren gezicht met grondige dossierkennis terug naar de gemeenteraad, hij zal zich volledig inzetten voor een warm en solidair Harelbeke”, aldus Lambrecht.