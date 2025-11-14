"Door de grote werkdruk van het ministerschap, is het risico op vroeggeboorte te groot. De gezondheid van haar baby is op dit moment het enige wat telt. Daarom legt ze op doktersadvies vandaag haar taken neer en gaat ze met zwangerschapsverlof", zo klinkt het in een korte verklaring.

Depraetere zal tijdens de duur van haar zwangerschapsverlof vervangen worden. Vooruit-voorzitter Conner Rousseau zal maandag na het Bureau van zijn partij communiceren over de vervanging.