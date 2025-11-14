8°C
Aanmelden
Nieuws
Harelbeke

Minis­ter Deprae­te­re moet op dok­ters­ad­vies met­een met zwangerschapsverlof

Melissa Depraetere

Belga

Vlaams viceminister-president Melissa Depraetere gaat met onmiddellijke ingang met zwangerschapsverlof.

"Door de grote werkdruk van het ministerschap, is het risico op vroeggeboorte te groot. De gezondheid van haar baby is op dit moment het enige wat telt. Daarom legt ze op doktersadvies vandaag haar taken neer en gaat ze met zwangerschapsverlof", zo klinkt het in een korte verklaring.

Depraetere zal tijdens de duur van haar zwangerschapsverlof vervangen worden. Vooruit-voorzitter Conner Rousseau zal maandag na het Bureau van zijn partij communiceren over de vervanging.

Melissa depraetere zwanger
Nieuws

Vlaams minister Melissa Depraetere zwanger van eerste kindje: "Nooit eerder zo uitgekeken naar de lente"
Belga
Melissa Depraetere

Meest gelezen

Whats App Image 2026 01 13 at 10 49 18
Nieuws

Koppel thuis dood gevonden in Beveren-Leie: "Wellicht familiedrama"
Geri Haerynck
Nieuws

Van grootouders geleerd, sinds 1978 genoteerd: zo voorspelt Geri Haerynck het weer
Ongeval Wielsbeke
Nieuws

Vrouw krijgt boete en celstraf voor ongeval waarbij trucker verdronk

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

fusie wingene ruiselede

Crevits wil nu kleine gemeenten tot fusie verleiden
Boerenprotest Oostende 2
Update

Blokkade op luchthaven Oostende blijft, bederfelijke goederen mogen beperkt door
Afvalbeleid brugge

Brugs stadsbestuur past afvalbeleid wat aan maar gaat lang niet in op alle wensen van oppositie
Boerenprotest Luchthaven Oostende
Update

60-tal tractoren blokkeren luchthaven van Oostende: "Verkeershinder mogelijk in omgeving"
Ijzertoren

Vzw Aan de IJzer start crowdfunding om werking te blijven garanderen
Angelique Declercq

Onrust rond mogelijke ontslagen bij Stad Menen
Aanmelden