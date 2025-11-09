Vlaams minister Melissa Depraetere zwanger van eerste kindje: “Nooit eerder zo uitgekeken naar de lente”
© Instagram Melissa Depraetere
Vlaams minister Melissa Depraetere uit Stasegem is zwanger. Dat heeft ze aangekondigd op Instagram.
"Nooit eerder zo uitgekeken naar de lente". Dat schrijft de minister op Instagram bij een foto van haar vriend en zij met een echografieprint.
Voor de Vlaams minister van Wonen, Energie en Klimaat, Toerisme en Jeugd (Vooruit) wordt het haar eerste kindje.
De redactie