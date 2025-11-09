14°C
Harelbeke

Vlaams minis­ter Melis­sa Deprae­te­re zwan­ger van eer­ste kind­je: Nooit eer­der zo uit­ge­ke­ken naar de lente”

Vlaams minister Melissa Depraetere uit Stasegem is zwanger. Dat heeft ze aangekondigd op Instagram.

"Nooit eerder zo uitgekeken naar de lente". Dat schrijft de minister op Instagram bij een foto van haar vriend en zij met een echografieprint.

Voor de Vlaams minister van Wonen, Energie en Klimaat, Toerisme en Jeugd (Vooruit) wordt het haar eerste kindje. 

