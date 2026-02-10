Jean-Marie Dedec­ker legt opnieuw de eed af: zou het de laat­ste keer zijn?

Een bijzondere eedaflegging op vrijdagnamiddag in de residentie van de provinciegouverneur. Het is ietwat verrassend maar burgemeester Jean-Marie Dedecker moest, na de coalitiewissel van vorige maand in Middelkerke, opnieuw zijn eed afleggen bij gouverneur Decaluwé. Voor beide ervaren politici zou het wel eens de allerlaatste keer kunnen zijn.

Het is de derde keer dat Dedecker hier de eed komt afleggen en dat is een gevolg van de toch wel uitzonderlijke coalitiewissel van vorige maand in Middelkerke. Het politieke huwelijk tussen Lijst Dedecker en de lokale N-Va van Marc Descheemaecker liep op de klippen en Dedecker moest een nieuwe coalitie met Respect op de been helpen. Misschien wordt hij hiermee nu wel voor de laatste keer burgemeester. Gaat hij dan echt niet meer meedoen aan de volgende gemeenteraadsverkiezingen? "Dat is een heel gevaarlijke vraag, dat is een gevaarlijke vraag. We zullen zien, bij leven en welzijn."

Ook voor gouverneur laatste eedaflegging?

In 2030 is Dedecker 78 jaar jong. Ook voor gouverneur Carl Decaluwe zou deze ontmoeting en eedaflegging van een burgemeester wel eens de laatste en een mooie afsluiter kunnen zijn. "Ik heb altijd graag eedafleggingen gedaan. Omdat het altijd een moment is om een goede babbel te hebben met de burgemeester rond allerhande issues. Maar goed, zoals je meneer Dedecker een jaar geleden, en tussendoor ook, regelmatig ziet, dat is een ander verhaal. maar er zijn altijd issues te bespreken. "

