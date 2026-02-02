11°C
Mid­del­ker­ke vormt nieu­we meer­der­heid bin­nen gemeenteraad

Nieuwe meerderheid gevormd in Middelkerke: college van burgemeester en schepenen leggen eed af

In Middelkerke werd maandagavond een nieuwe meerderheid binnen de gemeenteraad gevormd. Na de stemming legden de voorgedragen schepenen de eed af uit handen van gemeenteraadsvoorzitter.

De zitting duurde niet langer dan een kwartier. Raadslid Marc Descheemaecker was verontschuldigd voor de zitting. Vijf gemeenteraadsleden onthielden zich bij de stemming over de collectieve constructieve motie van wantrouwen. 

Na de stemming over de motie van wantrouwen en de gekoppelde voordrachtsakte legden de voorgedragen schepenen de eed af.  Ook burgemeester Jean-Marie Dedecker deed dat en zet zijn ambt met de nieuwe meerderheid voort. 

Nieuwe schepenen in het college zijn Frederick Spaey en Johan Töpke. Schepenen Ethel De Blieck, Natacha Lejaeghere en toegevoegd schepen Dirk Gilliaert blijven ook in het college van burgemeester en schepenen. Henk Dierendonck en Marc Descheemaecker verlaten het college. Op dinsdag zit het nieuwe schepencollege voor het eerst samen.

Leonie Delodder

