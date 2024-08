Als het van de Oostendse lijst Trots afhangt komen er geen appartementsgebouwen aan het Thermae Palacehotel. Trots is de lijst van burgemeester Bart Tommelein, die samen met Groen en CD&V naar de lokale kiezer stapt. De ommezwaai is opmerkelijk, want in december pakte Oostende uit met een robuust reddingsplan voor het hotel dat deels moest betaald worden met appartementen op de parking.