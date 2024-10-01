17°C
Brugge

Win­ter­gloed Brug­ge pakt voor laat­ste keer uit met uniek concept”

Wintergloed brugge 1

Vanaf eind november kan je in Brugge weer terecht voor de lichtbelevingswandeling tijdens Wintergloed. Het is tegelijk de laatste keer, want volgens de stad zijn er té veel bezoekers die soms voor overlast zorgen voor de bewoners.

"We willen die lichtbelevingswandeling op een goeie manier afsluiten door onze nieuwe exporuimte BRUSK in de belangstelling te plaatsen", zegt burgemeester Dirk De fauw. Dit najaar is er in Brugge dus opnieuw een lichtparcours, met tien plaatsen waar je een lichtspektakel kan aanschouwen.

Vorige jaren zorgde dat voor een overrompeling in de stad. Nu verwachten ze minder bezoekers door het wegvallen van De Warmste Week. 

Wintergloed Brugge
Nieuws

Het licht gaat uit: Brugge trekt stekker uit Wintergloed na dit jaar

IJspiste

De lichtwandeling maakt deel uit van Wintergloed, een programma van eindejaarsactiviteiten in Brugge. Er is ook een ijspiste, met écht ijs. En er is ook een nieuw concept: "Het zal een glazen constructie zijn in het Albert I-park waarin je tijdens het schaatsen de verlichte bomen van buiten zal kunnen zien. Het wordt ook een grote piste van 525 m²", vertelt schepen van Toerisme Minou Esquenet.

