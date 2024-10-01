"We willen die lichtbelevingswandeling op een goeie manier afsluiten door onze nieuwe exporuimte BRUSK in de belangstelling te plaatsen", zegt burgemeester Dirk De fauw. Dit najaar is er in Brugge dus opnieuw een lichtparcours, met tien plaatsen waar je een lichtspektakel kan aanschouwen.

Vorige jaren zorgde dat voor een overrompeling in de stad. Nu verwachten ze minder bezoekers door het wegvallen van De Warmste Week.

