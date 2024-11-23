Nieuw dit jaar is de overdekte ijspiste met echt ijs, geen kunstijs zoals vorig jaar. “Het glijdt veel beter, zeker voor mij als amateur,” klinkt het enthousiast. Wie wil ontspannen na de wandeling of het schaatsen, kan terecht in de nieuwe Scandinavische winterbar.

Wintergloed loopt nog tot en met 4 januari. De lichtwandeling start dagelijks vanaf 17.30 uur.