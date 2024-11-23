3°C
Brug­ge straalt voor laat­ste keer tij­dens Win­ter­gloed met tien lichtinstallaties

Brugge baadt opnieuw in een warme wintersfeer. De zevende editie van Wintergloed is officieel gestart. Voor de laatste keer kunnen bezoekers genieten van een lichtwandeling langs tien installaties, een echte ijspiste en winterbar. 

De wandeling brengt het verhaal Machina Lumina, waarin licht centraal staat. “Wat we hier tonen is de lichtmachine waar licht gecreëerd wordt. In de opstellingen in Brugge zie je het licht dat gevormd wordt in die magische machine.” zegt Bob Van Cleemputte van Create.eu, het bedrijf achter de beleving.

Laatste kans om lichtshow te bewonderen

De tien kunstwerken brengen de geschiedenis van het licht in beeld. Omdat Brugge na deze editie stopt met de lichtwandeling, komen heel wat bezoekers bewust “nog één keer” kijken. “Het is heel mooi, vooral ’s avonds. Dat vind ik  speciaal,” klinkt het. “Het brengt gezelligheid, warmte en knusheid. Een goed gevoel en positief in deze moeilijke tijden,” zegt een andere bezoeker.

Echte ijspiste en Scandinavische winterbar

Nieuw dit jaar is de overdekte ijspiste met echt ijs, geen kunstijs zoals vorig jaar. “Het glijdt veel beter, zeker voor mij als amateur,” klinkt het enthousiast. Wie wil ontspannen na de wandeling of het schaatsen, kan terecht in de nieuwe Scandinavische winterbar. 

Wintergloed loopt nog tot en met 4 januari. De lichtwandeling start dagelijks vanaf 17.30 uur.

