Ook de Warmste Week was een schot in de roos, met 353.000 bezoekers in 7 dagen. Voor het imago van de stad is dit evenement van onschatbare waarde. Voor de volgende editie zijn evenwel nog geen beslissingen genomen.

De goeie bezoekerscijfers hebben alvast een positieve invloed op het verblijfstoerisme, met 160.000 aankomsten (+14%) en ruim 280.000 overnachtingen (+18%). Schepen van Toerisme Minou Esquenet: “Dat is een opvallende groei. Tegelijk willen we waken over de balans tussen inwoners en bezoekers. Iedereen wil een levendige stad, maar we hoorden ook toch wat verzuchtingen van mensen rond de drukte op bepaalde dagen. We zullen dus, bij de organisatie van toekomstige winteractiviteiten, met extra zorg en aandacht maatregelen nemen wat betreft de spreiding, het algemene evenementenbeleid en de mobiliteit.”