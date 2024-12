Leon is vijf jaar en kreeg al 70 chemosessies. Telkens wanneer de jongen samen met z’n gezin naar het ziekenhuis moet, zetten ze in de auto het liedje ‘Berg’ van Brihang op. Het inspireerde Brihang, ofwel Boudy Verleye, om het nummer te herschrijven voor Leon. Het is een verhaal die raakt, en ook ’t Zand stak de jongen gisteren een hart onder de riem. Nog voor Brihang z’n nummer begint scandeerden de toeschouwers al de naam van de jongen.