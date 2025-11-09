Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
De winter komt er aan en dat maakt de toestand van de Palestijnen in Gaza alleen maar erger. Cactus Club in Brugge organiseerde daarom een solidariteitsavond met muziek en getuigenissen om geld in te zamelen voor noodhulp aan de Palestijnen.
Tien artiesten, bands en dj's speelden een showcase in ‘Cactus Club’ op ‘On Stage for Palestine’. Op de oproep van Cactus om een kort optreden te geven ten voordele van Gaza kwam een grote respons uit de muzieksector.
Tussen de optredens door brachten mensen getuigenissen over de toestand in o.a. Gaza. Eén van hen is Samier Khaled, die de studentenactie leidde aan de Universiteit in Leuven. "Onze steun mag niet eindigen met een benefietavond. Onze steun moeten we elke dag met ons meedragen: de acties die we uitvoeren, wat we kopen en waar we eten gaan kopen om meer druk te plaatsen op onze overheid, zodat ze meer doen om Palestijnen te helpen."
De opbrengst van de solidariteitsavond gaat naar het Noodhulpfonds van Artsen Zonder Grenzen.
Koude winter
Een van de problemen voor de mensen in Gaza is het koude weer. Dat zegt ook Meinie Nicolai van Artsen Zonder Grenzen. "Ik was in Gaza in februari 2024 en het is er heel erg koud. De mensen leven nu in tenten, tussen hopen afval met open riolen, zonder voldoende voedsel en zonder gezondheid."