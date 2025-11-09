Tussen de optredens door brachten mensen getuigenissen over de toestand in o.a. Gaza. Eén van hen is Samier Khaled, die de studentenactie leidde aan de Universiteit in Leuven. "Onze steun mag niet eindigen met een benefietavond. Onze steun moeten we elke dag met ons meedragen: de acties die we uitvoeren, wat we kopen en waar we eten gaan kopen om meer druk te plaatsen op onze overheid, zodat ze meer doen om Palestijnen te helpen."

De opbrengst van de solidariteitsavond gaat naar het Noodhulpfonds van Artsen Zonder Grenzen.