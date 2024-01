Maar twee MIA’s gaan mee naar West-Vlaanderen

Brihang was in vijf categorieën genomineerd maar won slechts één MIA, in de categorie ‘Artwork’, Maarten Devoldere van Warhaus was de winnaar in de categorie ‘Auteur/Componist’. Daarmee zijn alle West-Vlaamse prijzen opgesomd.

Camille (Beste hit, Pop en Nederlandstalig), Compact Disk Dummies (Dance), Will Tura (Vlaams Populair) Isolde Lasoen (muzikant) en Johannes is Zijn Naam (Nederlandstalig), grepen naast een MIA.