Zesde Metaal, Dressed Like Boys, Brihang en Amenra genomineerd voor MIA
Opnieuw heel wat West-Vlaamse artiesten maken kans op een MIA, dat zijn de prijzen van de Vlaamse muziekindustrie. Het Zesde Metaal, Dressed Like Boys, Brihang en Amenra kunnen in de prijzen vallen.
Dressed Like Boys is de grootste West-Vlaamse kanshebber, met zes nominaties. Het is de band van Jelle Denturck uit Ingelmunster.
Brihang kan twee keer in de prijzen vallen: in de categorieën Videoclip en hiphop. In die categorie won hij vorig jaar ook al, de rapper uit Knokke-Heist was toen de enige West-Vlaamse winnaar.
Er kan nog een West-Vlaamse naam een prijs pakken op de MIA's: de Kortrijkse doommetalband Amenra is genomineerd in de categorie 'Live Act'.
De uitreiking van de MIA's is op 4 februari, in Brussel.
