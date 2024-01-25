Dressed Like Boys is de grootste West-Vlaamse kanshebber, met zes nominaties. Het is de band van Jelle Denturck uit Ingelmunster.



Brihang kan twee keer in de prijzen vallen: in de categorieën Videoclip en hiphop. In die categorie won hij vorig jaar ook al, de rapper uit Knokke-Heist was toen de enige West-Vlaamse winnaar.

Er kan nog een West-Vlaamse naam een prijs pakken op de MIA's: de Kortrijkse doommetalband Amenra is genomineerd in de categorie 'Live Act'.

De uitreiking van de MIA's is op 4 februari, in Brussel.