Red Sebas­ti­an, Dres­sed Like Boys en Amen­ra: deze West-Vla­min­gen win­nen MIA’s

Dressed Like Boys en Red Sebastian zijn dé West-Vlaamse winnaars op de MIA's, één van de belangrijkste muziekprijzen in Vlaanderen.

De prijs voor Beste Doorbraak mag geen verrassing zijn: Red Sebastian was tot voor het Eurovisiesongfestival nog onbekend in Vlaanderen, maar hij maakte indruk in Basel, hoewel hij niet tot de finale raakte. Seppe Herreman uit Oostende mocht daarom het podium op voor een award voor zijn doorbraak met Strobe Lights.

Dressed Like Boys deed nog beter: Jelle Denturck uit Ingelmunster kreeg twee awards: voor Artwork en Denturck persoonlijk als Songwriter.

Amenra uit Kortrijk sleepte de MIA voor Beste Live Act in de wacht.

De redactie
Red Sebastian Amenra Dressed Like Boys

