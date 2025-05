De spanning begint te stijgen in Basel, want om 21.00 uur deze avond staat de eerste halve finale van het Eurovisiesongfestival op het programma. Red Sebastian zelf lijkt weinig te last te hebben van stress. Hij slaagt er wonderwel in om kalm te blijven onder de druk van het grote podium en dat is ook z'n fans niet ontgaan. "Hij blijft er tamelijk nuchter bij", merkt een fan op. "Totaal geen stress."