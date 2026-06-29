Een deskundige van het parket onderzoekt de omstandigheden van het ongeval.

"Op het moment van het ongeval was er een file voor een defect voertuig", zegt het parket.

"Vermoedelijk merkte de bestuurder van een kleine verhuiswagen de stilstaande file te laat op en reed zo in op een lichte vrachtauto. Door de impact werd de lichte vrachtauto vooruitgeduwd tegen een personenwagen.

De bestuurder van die wagen, een 64-jarige man uit Yvoir, overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. De vrouwelijke passagier (61 jaar uit Couvin) werd zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht.

De bestuurder van de verhuiswagen en de bestuurder van de lichte vrachtauto raakten lichtgewond. Bij het ongeval raakte ook een vierde auto betrokken. Ook die bestuurder raakte lichtgewond", aldus het parket.