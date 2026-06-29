Dodelijk ongeval op E403 met vier voertuigen: slachtoffer is man van 64
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In Ardooie is de E403 enkele uren volledig versperd geweest door een zwaar verkeersongeval rond 11 uur in de richting van Kortrijk. Daarbij waren vier voertuigen betrokken. Een man (64) overleefde het ongeval niet. "Een persoon werd zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht. Drie personen raakten lichtgewond", zegt het parket.
Een deskundige van het parket onderzoekt de omstandigheden van het ongeval.
"Op het moment van het ongeval was er een file voor een defect voertuig", zegt het parket.
"Vermoedelijk merkte de bestuurder van een kleine verhuiswagen de stilstaande file te laat op en reed zo in op een lichte vrachtauto. Door de impact werd de lichte vrachtauto vooruitgeduwd tegen een personenwagen.
De bestuurder van die wagen, een 64-jarige man uit Yvoir, overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. De vrouwelijke passagier (61 jaar uit Couvin) werd zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht.
De bestuurder van de verhuiswagen en de bestuurder van de lichte vrachtauto raakten lichtgewond. Bij het ongeval raakte ook een vierde auto betrokken. Ook die bestuurder raakte lichtgewond", aldus het parket.
"Snelweg afgesloten om veilig te kunnen werken"
"We werden opgeroepen voor een ongeval met meerdere voertuigen, mogelijks met een geknelde", zegt Geert Desender van Brandweerzone Midwest.
"Ter plaatse bleek dat er niemand gekneld zat, maar toch vier wagens die betrokken waren en jammer genoeg vier slachtoffers. De snelweg hebben we meteen afgesloten. Het verkeer stond al stil maar om veilig te kunnen werken hebben we alles stilgelegd van verkeer. Onze medische middelen hebben zich wel direct kunnen ontfermen over de slachtoffers. Er is ook opgeschaald geweest in medische middelen om iedereen vlot te kunnen behandelen."