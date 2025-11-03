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Nieu­we mij­nen­ja­ger Bel­gi­sche mari­ne test dron­eca­pa­ci­tei­ten voor het eerst op zee

M940 Oostende mijnenjager

Defensie © Jorn Urbain

De M940 Oostende, de eerste van de zes nieuwe mijnenjagers voor de Belgische marine, heeft voor het eerst op zee de capaciteiten getest om met drones op afstand mijnen op te sporen en onschadelijk te maken. Dat schrijft Defensie in een artikel op haar website.

De Oostende is de eerste van twaalf gloednieuwe mijnenbestrijdingsvaartuigen die België samen met Nederland heeft besteld: zes voor elke marine. Nieuw aan de mijnenbestrijdingsvaartuigen is dat ze als een moederschip buiten de gevarenzone opereren.

Ze varen dus niet meer zoals traditionele mijnenjagers boven de gevarenzone, maar sturen drones uit die de mijnen identificeren, opsporen en vernietigen. Dat gebeurt met onbemande vaartuigen die via de romp van het schip te water worden gelaten. Die vaartuigen zijn dan nog eens uitgerust met kleinere onderwater- en oppervlaktedrones.

M940 Oostende 1
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Daar is eerste nieuwe mijnenbestrijder: M940 Oostende vaart marinebasis binnen
M940 Oostende - mijnenjager

Defensie © Jorn Urbain

Proefvaart voor Bretoense kust

De afgelopen weken voerde de mijnenjager proefvaarten uit voor de Bretoense kust in de baai van Douarnenez, in het Franse departement Finistère. Daarbij voerde de marine de operaties voor het eerst vanaf het schip zelf uit, waarbij onder meer een onbemand oppervlaktevaartuig en een autonome onderwaterdrone zijn ingezet.

"Voor het eerst werkte een volledig maritiem team volgens het concept dat in de toekomst de norm moet worden."

Defensie

De tests vormen volgens Defensie "een belangrijke stap vooruit". "Met deze campagne zet de Oostende opnieuw een concrete stap richting haar operationele inzet. Voor het eerst werkte een volledig maritiem team volgens het concept dat in de toekomst de norm moet worden", schrijft Defensie.

De capaciteit is eerder al op land getest met een mobiele controlecontainer, die de operationele omgeving van het schip nabootst.

M940 Oostende - mijnenjager

Defensie © Jorn Urbain

Belga
Defensie Mijnenjager

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