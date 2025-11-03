De Oostende is de eerste van twaalf gloednieuwe mijnenbestrijdingsvaartuigen die België samen met Nederland heeft besteld: zes voor elke marine. Nieuw aan de mijnenbestrijdingsvaartuigen is dat ze als een moederschip buiten de gevarenzone opereren.

Ze varen dus niet meer zoals traditionele mijnenjagers boven de gevarenzone, maar sturen drones uit die de mijnen identificeren, opsporen en vernietigen. Dat gebeurt met onbemande vaartuigen die via de romp van het schip te water worden gelaten. Die vaartuigen zijn dan nog eens uitgerust met kleinere onderwater- en oppervlaktedrones.