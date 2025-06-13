De Oostende is uitgerust met een innovatieve “stand-off”-toolbox, bestaande uit oppervlakte-, onderwater- en luchtdrones, waarmee mijnen op afstand kunnen worden gedetecteerd en geneutraliseerd. Zo wordt het risico voor de bemanning aanzienlijk verminderd.

“De aankomst van de Oostende in Zeebrugge markeert de eerste stap naar een nieuwe generatie mijnenbestrijding: veiliger, efficiënter en toekomstgericht,” zegt divisieadmiraal Tanguy Botman, commandant van de Belgische Marine.

