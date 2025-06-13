Daar is eerste nieuwe mijnenbestrijder: M940 Oostende vaart marinebasis binnen
De M940 Oostende, het eerste schip van een nieuwe reeks van de Belgische en Nederlandse marine is voor het eerst aangemeerd in Zeebrugge. Het schip keerde terug na zijn eerste reis in internationale wateren en markeert een belangrijke stap in de modernisering van de Belgische maritieme capaciteiten, zegt Defensie.
De Oostende is uitgerust met een innovatieve “stand-off”-toolbox, bestaande uit oppervlakte-, onderwater- en luchtdrones, waarmee mijnen op afstand kunnen worden gedetecteerd en geneutraliseerd. Zo wordt het risico voor de bemanning aanzienlijk verminderd.
“De aankomst van de Oostende in Zeebrugge markeert de eerste stap naar een nieuwe generatie mijnenbestrijding: veiliger, efficiënter en toekomstgericht,” zegt divisieadmiraal Tanguy Botman, commandant van de Belgische Marine.
De Belgische Marine start nu met het opleiden van de bemanning, te beginnen met basisnavigatie en veilig varen, waarna geleidelijk de complexere systemen van de toolbox worden geïntegreerd. Gespecialiseerd personeel volgt cursussen in de fabriek om het gebruik van de drones onder de knie te krijgen.
Al tweede schip op komst
Het tweede schip, de M840 Vlissingen, wordt eind februari 2026 aan Nederland geleverd, na aanvullende tests en afwerking. De eerste levering van onbemande systemen volgt eind november 2025.
Het rMCM-programma, toegekend in 2019 aan Belgium Naval & Robotics, voorziet in twaalf schepen en ongeveer honderd drones voor de Belgische en Nederlandse Marine. "Hiermee versterken beide landen hun capaciteit om zeemijnen te detecteren en neutraliseren, een missie die cruciaal blijft voor de veiligheid van de Noordzee en vitale handelsroutes," klinkt het bij Defensie.
De M940 Oostende in cijfers:
- M940 Oostende is 82,6 meter lang en 17 meter breed.
- De mijnenbestrijder weegt volledig beladen 2.800 ton.
- Het schip haalt een maximale snelheid van 15,3 knopen, ofwel iets meer dan 28 km/u.
- Er is plaats voor 63 mensen aan boord.
- De motor is van Belgische makelij: hij werd gebouwd door Anglo Belgian Corporation uit Gent. Twee dieselmotoren (1.800Kw of 2.500pk) zorgen voor de aandrijving van de twee elektromotoren.
- De mijnenbestrijder beschikt over 30 dagen volledige autonomie. Dat wil zeggen dat het schip 30 dagen operationeel kan zijn zonder aan land te gaan of bevoorrading op te doen.
- Aan boord zijn er twee USV’s (unmanned surface vehicles) aanwezig.
- Het schip is bovendien uitgerust met hoogtechnologische sensoren en wapens.