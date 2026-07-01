In de haven ligt een NAVO-vloot van dertien vaartuigen aangemeerd. Van fregatten, patrouillejagers tot mijn bestrijdingsvaartuigen. En bij al die marineschepen spant de OOSTENDE de kroon. Het is de nieuwste aanwinst van de marine. Tegen volgend jaar maart moet het schip inzetbaar zijn. De OOSTENDE heeft nog last van kinderziektes, vertelt commandant Nicolas Doyen: "Het is een modern en nieuw schip. We moeten nog een paar systemen uittesten, maar het is logisch dat we nog een paar dingen in orde moeten brengen.