Belgische marine organiseert Navy Days en lokt 16.000 bezoekers naar Zeebrugge
In Zeebrugge kon je het hele weekend met de Navy Days de marine basis bezoeken. Je kon aan boord stappen van de vele schepen die lagen aangemeerd en kennismaken met de nieuwste middelen waarover de militairen beschikken. Naar aanleiding van de tachtigste verjaardag pakte de marine uit met een overzichtstentoonstelling.
De poort van de marinebasis ging om tien uur open, maar het was al vroeg aanschuiven om binnen te geraken. Defensie is tegenwoordig populair en de marine speelt daar op in met de Navy Days.
We wisselen af met Nederland om onze marinebasis open te zetten voor publiek: het ene jaar bij ons, het volgende bij onze noorderburen. We laten mensen schepen bezoeken, de marine ontdekken en vooral de mensen plezier laten beleven doorheen het weekend", zegt Sten van de marine van Zeebrugge.
In de haven ligt een NAVO-vloot van dertien vaartuigen aangemeerd. Van fregatten, patrouillejagers tot mijn bestrijdingsvaartuigen. En bij al die marineschepen spant de OOSTENDE de kroon. Het is de nieuwste aanwinst van de marine. Tegen volgend jaar maart moet het schip inzetbaar zijn. De OOSTENDE heeft nog last van kinderziektes, vertelt commandant Nicolas Doyen: "Het is een modern en nieuw schip. We moeten nog een paar systemen uittesten, maar het is logisch dat we nog een paar dingen in orde moeten brengen.
De Belgische marine viert dit jaar ook haar tachtigste verjaardag. De Kortrijkzaan Johny Geldhof bouwde daar een tentoonstelling rond die ook te bewonderen is tijdens de Navy Days: "Het mooiste stuk van de collectie is een bel van een schip van de tweede wereldoorlog. Het was een Engels schip dat onder Belgische vlag voer."
Volgens Defensie kwamen er zo'n 16.000 bezoekers naar de Navy Days.