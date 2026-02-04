De eerste problemen deden zich begin februari voor toen een onderdeel van het uitlaatsysteem van de mijnenjager oververhit raakte. Daarbij ontstond rookontwikkeling, maar van brand was toen geen sprake. De Brugse brandweer kwam ter plaatse om de verhitte zones af te koelen. Niemand raakte gewond.

Een maand later brak er wel brand uit aan boord van de M940 Oostende. Volgens minister Francken blijkt nu uit technisch onderzoek dat die brand veroorzaakt werd door verkeerd geplaatste isolatie rond de schouw.