Er zijn geen aanwijzingen dat de nieuwe Belgische mijnenjager M940 Oostende gesaboteerd werd. Dat heeft minister van Defensie Theo Francken geantwoord op een vraag van Kamerlid Axel Weydts. Begin februari was er rookontwikkeling door oververhitting op het schip in Zeebrugge, een maand later brak er ook brand uit.
De eerste problemen deden zich begin februari voor toen een onderdeel van het uitlaatsysteem van de mijnenjager oververhit raakte. Daarbij ontstond rookontwikkeling, maar van brand was toen geen sprake. De Brugse brandweer kwam ter plaatse om de verhitte zones af te koelen. Niemand raakte gewond.
Een maand later brak er wel brand uit aan boord van de M940 Oostende. Volgens minister Francken blijkt nu uit technisch onderzoek dat die brand veroorzaakt werd door verkeerd geplaatste isolatie rond de schouw.
Sabotage in Duitsland
Na de incidenten had Francken nog verwezen naar mogelijke sabotage, onder meer omdat in Duitsland op dat moment sabotage-acties tegen marineschepen onderzocht werden. In de Kamer verduidelijkte hij nu dat er in het dossier van de M940 Oostende geen aanwijzingen van sabotage zijn gevonden.
De M940 Oostende is een van de nieuwe mijnenjagers van de Belgische marine en lag tijdens de incidenten in Zeebrugge.