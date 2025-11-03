Een onderdeel van het uitlaatsysteem van de mijnenjager raakte oververhit en begon te roken. Brand is er niet geweest. De Brugse brandweer heeft de verhitte zones gekoeld. De bemanning bleef ongedeerd, zegt minister van Defensie Theo Francken. Hij noemt het wel een opmerkelijk incident. Net gisteren zijn in Duitsland twee mannen opgepakt omdat ze mogelijk marineschepen wilden saboteren. Defensie zoekt naar de oorzaak.