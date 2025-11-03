Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
Er loopt een onderzoek naar een incident op de nieuwe mijnenjager van Defensie, de M940 Oostende. Het schip ligt op dit moment in Zeebrugge. Gisteravond is er plots rookontwikkeling ontstaan door oververhitting.
Een onderdeel van het uitlaatsysteem van de mijnenjager raakte oververhit en begon te roken. Brand is er niet geweest. De Brugse brandweer heeft de verhitte zones gekoeld. De bemanning bleef ongedeerd, zegt minister van Defensie Theo Francken. Hij noemt het wel een opmerkelijk incident. Net gisteren zijn in Duitsland twee mannen opgepakt omdat ze mogelijk marineschepen wilden saboteren. Defensie zoekt naar de oorzaak.
Jeroen Vercruysse