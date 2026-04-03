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Zeebrugge

Fre­gat Leo­pold I ver­trok­ken naar Noord-Atlan­ti­sche Oce­aan voor inzet in NAVO-verband

Fregat1

De Leopold I is vanuit Zeebrugge vertrokken voor een inzet van twee maanden binnen een permanente NAVO-vloot. Tijdens de inzet zal het fregat van de Belgische marine eerst in de Noordzee en daarna in de Noord-Atlantische Oceaan opereren, langs belangrijke vaarroutes voor het Europese handelsverkeer.

"In de praktijk betekent dit dat we samen met schepen van andere NAVO-landen trainen op maritieme gevechtsmissies in alle dimensies én in vlootverband: maritieme luchtverdediging, onderzeebootbestrijding, het uitschakelen van vijandelijke schepen, enzovoort", aldus de commandant van de Leopold I, fregatkapitein Jan Gacas, in een persbericht van Defensie.

Het fregat zal deel uitmaken van de permanente NAVO-vloot SNMG1. De Leopold I moet een "geloofwaardige maritieme aanwezigheid verzekeren in strategische zeegebieden, maritieme bewaking uitvoeren en belangrijke zeeroutes beschermen, de operationele samenwerking tussen geallieerde marines versterken en een hoog niveau van paraatheid op zee" verzekeren, klinkt het.

250ste verjaardag van de Verenigde Staten

De Leopold I zal ook deelnemen aan verschillende internationale activiteiten zoals Operation Brilliant Shield, een oefening rond gezamenlijke verdediging. Het fregat is ook aanwezig op de Sail4th Fleet Parade in New York, ter gelegenheid van de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten.

Defensie merkt op dat de marine op meerdere fronten tegelijk actief is. Zo is de mijnenjager Primula vertrokken voor een NAVO-opdracht in internationale wateren en maakt die deel uit van de permanente mijnenbestrijdingsvloot van de NAVO in de Middellandse Zee. Die inzet gebeurt vanwege de veranderende veiligheidssituatie in en rond de Straat van Hormuz. De Primula kan daar indien nodig ook worden ingezet.

Fregat2
Belga
Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme
Defensie Marine

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