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Oostende

Nieu­we mij­nen­ja­ger M940 gedoopt aan sta­ti­on van Oostende

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Aan het station in Oostende is de nieuwe mijnenjager M940 Oostende gedoopt. Zowel de minister van defensie Theo Francken, als sportvrouw en doopmeter Emma Plasschaert wensen de nieuwste aanwinst van defensie een behouden vaart. 

Topsporter en olympisch zeiler uit Oostende Emma Plasschaert weet hoe je schepen moet dopen: met het stukslaan van een fles. Eerder deed ze het al met kleinere bootjes, maar nu is ze trots. Ook de volgende mijnenjagers die gebouwd worden, krijgen straks een sportieve doopmeter.

"Ik vind het een heel mooie traditie en ook een hele eer om gevraagd te worden", vertelt Emma Plasschaert. "Zeker voor mijn geboortestad Oostende. Ik heb hier mijn hart verloren. Het is een heel mooie eer."

Doop Oostende 2
Stefaan Kerger

stefaan.kerger@focus-wtv.be

Stefaan Kerger
Marine Mijnenjager M940 Oostende

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