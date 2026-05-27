Topsporter en olympisch zeiler uit Oostende Emma Plasschaert weet hoe je schepen moet dopen: met het stukslaan van een fles. Eerder deed ze het al met kleinere bootjes, maar nu is ze trots. Ook de volgende mijnenjagers die gebouwd worden, krijgen straks een sportieve doopmeter.

"Ik vind het een heel mooie traditie en ook een hele eer om gevraagd te worden", vertelt Emma Plasschaert. "Zeker voor mijn geboortestad Oostende. Ik heb hier mijn hart verloren. Het is een heel mooie eer."