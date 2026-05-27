Mijnenjager Oostende voor het eerst in thuishaven: “Meest moderne mijnenjager ter wereld”
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In Oostende wordt morgen de nieuwe mijnenjager M940 Oostende officieel gedoopt. Vandaag voer het schip van de marinebasis in Zeebrugge weg om voor het eerst aan te meren in Oostende. Het schip behoort tot de nieuwste generatie hypermoderne militaire schepen. De Oostende is de allereerste van 12 identieke vaartuigen die samen met Nederland 1.8 miljard euro hebben gekost. In november zet Defensie hem in voor een eerste operatie.
De Oostende is uitgerust met een uitgebreid systeem van drones die ingezet worden voor het opsporen en vernietigen van zeemijnen. Achteraan is er een grote ruimte waar twee onbemande vaartuigen worden gestationeerd. Die vormen het hart van de operaties.
"Dit is het kloppend hart voor alle drones. Hier slaan we de onbemande vaartuigen op en zetten we ze in. Op die vaartuigen kunnen ook andere drones worden geplaatst om mijnen te detecteren en te vernietigen", zegt Eline Vanderbeke, hoofd van de technische dienst op het schip.
Ook onbemande minihelikopters
Vanuit een commandocentrum aan boord worden de drones bestuurd. Ze kunnen tot 20 kilometer van het schip opereren en voeren het gevaarlijke ontmijningswerk uit zonder dat bemanningsleden risico lopen.
Naast drones op en onder het water zal de Oostende ook gebruikmaken van onbemande luchtvaartuigen. "Dat zijn geen kleine speeldrones, maar minihelikopters die een eerste verkenning van een mogelijk gevaarlijk gebied kunnen uitvoeren", klinkt het.
"De hoge graad van automatisering en het uitgebreide dronesysteem maken het schip bijzonder complex. Onze bemanningsleden krijgen de tijd om alles tot in de puntjes onder de knie te krijgen."
Ook het comfort aan boord kreeg een stevige upgrade. Zo beschikt het schip over een grotere keuken, een eigen bakkerij en een fitnessruimte voor de bemanning.
Morgen wordt de M940 Oostende officieel gedoopt. Op 4 en 5 juli kunnen geïnteresseerden het schip bezoeken tijdens de Marinedagen in Zeebrugge. Daarna volgt een opleidingsperiode, waarna de mijnenjager vanaf november wereldwijd kan worden ingezet.