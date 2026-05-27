In Oostende wordt morgen de nieuwe mijnenjager M940 Oostende officieel gedoopt. Vandaag voer het schip van de marinebasis in Zeebrugge weg om voor het eerst aan te meren in Oostende. Het schip behoort tot de nieuwste generatie hypermoderne militaire schepen. De Oostende is de allereerste van 12 identieke vaartuigen die samen met Nederland 1.8 miljard euro hebben gekost. In november zet Defensie hem in voor een eerste operatie.