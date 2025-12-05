Defensie wijzigt plannen: mijnenjager Primula vertrokken naar Middellandse Zee voor NAVO-opdracht
Vanuit de marinebasis in Zeebrugge is de Belgische mijnenjager BNS Primula vertrokken richting Middellandse Zee. Aan boord zijn 40 militairen die de komende maanden deelnemen aan een NAVO-missie. Hoe lang de opdracht precies zal duren en waar het schip uiteindelijk wordt ingezet, is nog niet duidelijk.
De Primula lag donderdag zij aan zij met een Nederlandse mijnenjager, die eveneens richting Midden-Oosten vertrekt. Voor de bemanning komt de missie kort na een eerdere opdracht in de Baltische Zee.
Bij het afscheid op de kade klonken gemengde gevoelens. “Hij kijkt er enorm naar uit”, vertelt Brigitte Watté, moeder van een bemanningslid. “Maar de bestemming baart natuurlijk wel zorgen. Het is geen cruise.”
Ook de marine benadrukt dat het om een ernstige opdracht gaat. De spanningen in het Midden-Oosten en de onveiligheid op zee, onder meer rond de Straat van Hormuz, vormen de aanleiding voor de inzet. Volgens admiraal-commandant Tanguy Botman hangt een eventuele inzet in die regio af van politieke beslissingen, een mogelijk staakt-het-vuren en een internationaal mandaat.
De bemanning van de Primula bestaat uit 30 mannen en 10 vrouwen. Volgens commandant mijnenbestrijding Fanny Georges is het schip volledig klaar voor de opdracht.
De Belgische en Nederlandse mijnenjagers zetten nu samen koers richting Middellandse Zee. Hun eerste tussenstop wordt wellicht Portugal.