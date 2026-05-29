19°C
Aanmelden
Nieuws
Zeebrugge

Kade mari­ne­ba­sis Zee­brug­ge wordt gemo­der­ni­seerd, kost­prijs 180 mil­joen euro

Foto marine Zeebrugge

De Ministerraad heeft vandaag het startsein gegeven voor een herstel- en moderniseringsprogramma van Dok 1 op de marinebasis van Zeebrugge, een strategische investering waarbij een substantiële NAVO-cofinanciering is veiliggesteld. De huidige infrastructuur, die dateert uit de jaren zeventig en schiet te kort om de operationele inzetbaarheid te garanderen.

De nieuwe Belgische en Nederlandse wapensystemen, waaronder de mijnenjagers en op termijn de nieuwe fregatten, zijn aanzienlijk groter, zwaarder en bezitten een diepere diepgang. De huidige maritieme faciliteiten in Zeebrugge voldoen op geen enkele wijze aan deze vereisten. Vandaar de investering, die geraamd wordt op 184.425.000 euro waarbij de NAVO een directe bijdrage van 16.309.000 euro voorziet.

Belangen beschermen

“Terwijl de hybride dreiging ook op de Noordzee actueel blijft, is de infrastructuur van onze marinebasis verouderd en niet instaat om onze schepen correct en veilig te herbergen. Dat is onaanvaardbaar voor ons land, dat een grote maritieme economie heeft," stelt minister van Defensie Francken.

Brugge Kamerlid Maaike De Vreese reageert alvast tevreden met de investering: “Brugge heeft een lange geschiedenis van maritieme handel. Het is dan ook belangrijk dat er wordt geïnvesteerd een marine om die belangen te beschermen. Daarnaast toont dit dossier aan dat investeren in Defensie niet alleen noodzakelijk is voor onze veiligheid, maar is ook een directe injectie in onze eigen economie. Veel van onze bouwbedrijven zullen immers kunnen meewerken aan deze werf.

Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme
Defensie Marine

Meest gelezen

Koksijdeonweer
Nieuws

Dan toch: regen en onweer aan zee, buienlijn trekt verder door
Heuvelland moto ongeval
Nieuws

Motorrijder sterft na ongeval tijdens politieachtervolging in Westouter
Een automobilist liet het leven bij een ongeval op de e403 in ardooie
Nieuws

Bestuurder komt om bij zwaar ongeval met brugpijler langs E403 in Ardooie

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Vlaams minister De Ridder gaat niet investeren in kermiskoersen: "Aan Cycling Vlaanderen gevraagd om plan uit te werken"

Vlaams minister De Ridder gaat niet investeren in kermiskoersen: "Aan Cycling Vlaanderen gevraagd om plan uit te werken"
Fregat1

Fregat Leopold I vertrokken naar Noord-Atlantische Oceaan voor inzet in NAVO-verband
Geen vergunning voor windturbine van 230 meter aan afrit A19 in Geluveld: "Opgelucht dat het dossier van tafel is"

Geen vergunning voor windturbine van 230 meter aan afrit A19 in Geluveld: "We zijn opgelucht"
Decospan1

Decospan stelt nieuwste investering voor aan Vlaams minister-president Diependaele
Vincent Van Quickenborne

Parket wil drie Nederlanders vervolgen voor poging gijzeling Van Quickenborne
Kasper Vandecasteele
Update

"Enorme verantwoordelijkheid": Kasper Vandecasteele neemt op 1 september burgemeesterssjerp over van Eddy Lust
Aanmelden