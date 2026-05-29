De nieuwe Belgische en Nederlandse wapensystemen, waaronder de mijnenjagers en op termijn de nieuwe fregatten, zijn aanzienlijk groter, zwaarder en bezitten een diepere diepgang. De huidige maritieme faciliteiten in Zeebrugge voldoen op geen enkele wijze aan deze vereisten. Vandaar de investering, die geraamd wordt op 184.425.000 euro waarbij de NAVO een directe bijdrage van 16.309.000 euro voorziet.

Belangen beschermen

“Terwijl de hybride dreiging ook op de Noordzee actueel blijft, is de infrastructuur van onze marinebasis verouderd en niet instaat om onze schepen correct en veilig te herbergen. Dat is onaanvaardbaar voor ons land, dat een grote maritieme economie heeft," stelt minister van Defensie Francken.

Brugge Kamerlid Maaike De Vreese reageert alvast tevreden met de investering: “Brugge heeft een lange geschiedenis van maritieme handel. Het is dan ook belangrijk dat er wordt geïnvesteerd een marine om die belangen te beschermen. Daarnaast toont dit dossier aan dat investeren in Defensie niet alleen noodzakelijk is voor onze veiligheid, maar is ook een directe injectie in onze eigen economie. Veel van onze bouwbedrijven zullen immers kunnen meewerken aan deze werf.