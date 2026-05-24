Ingeborg Aarts (33) en Stephan Fiers (42) uit Gistel hebben afgelopen weekend een bronzen medaille behaald op de Eurocup “Tricksparty” in het Franse Narbonne. Het duo eindigde derde in de pair-wedstrijd van het sportvliegeren, na een moeilijke start in de individuele competitie.
Op de stranden van Narbonne vond van 23 tot 25 mei het evenement Natur’Ailes plaats, met een internationale wedstrijd in het zogenoemde “Tricksparty”-sportvliegeren. Daarbij voeren piloten met stuntvliegers een reeks verplichte en vrije figuren uit, waarbij ook stijl en risico mee beoordeeld worden.
Voor Ingeborg Aarts was het haar eerste deelname aan een wedstrijd op dat niveau. Samen met Stephan Fiers kwam ze ook voor het eerst uit in een buitenlandse freestylewedstrijd. De individuele competitie verliep echter moeizaam. Fiers kreeg af te rekenen met materiaalpech en Aarts miste nog ervaring op dat niveau. Ze eindigden respectievelijk twaalfde en veertiende.
"Nooit van durven dromen"
Een dag later volgde de pair-wedstrijd, waarvoor het duo de avond voordien nog intensief trainde. Dat leverde een heel ander resultaat op: een derde plaats en een podiumplek voor het duo uit Gistel. De overwinning ging naar het Italiaanse Axel’R, de tweede plaats was voor het Franse Vice Versa.
“De voorbije jaren waren een rollercoaster met resultaten waar we nooit van hadden durven dromen”, klinkt het bij Stephan Fiers en Ingeborg Aarts. “We hopen vooral dat we met deze prestaties het sportvliegeren in België extra onder de aandacht kunnen brengen.”