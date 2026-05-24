Op de stranden van Narbonne vond van 23 tot 25 mei het evenement Natur’Ailes plaats, met een internationale wedstrijd in het zogenoemde “Tricksparty”-sportvliegeren. Daarbij voeren piloten met stuntvliegers een reeks verplichte en vrije figuren uit, waarbij ook stijl en risico mee beoordeeld worden.

Voor Ingeborg Aarts was het haar eerste deelname aan een wedstrijd op dat niveau. Samen met Stephan Fiers kwam ze ook voor het eerst uit in een buitenlandse freestylewedstrijd. De individuele competitie verliep echter moeizaam. Fiers kreeg af te rekenen met materiaalpech en Aarts miste nog ervaring op dat niveau. Ze eindigden respectievelijk twaalfde en veertiende.