De zeven leerlingen mechanische vormgeving vertrokken dinsdagmorgen vanuit Menen richting Londen voor een driedaagse fietstocht. Donderdag bereikten ze hun eindbestemming in de Britse hoofdstad. Daar poseerden ze met hun zelfgebouwde fietsen aan de bekende Tower Bridge.

De leerlingen reden in totaal ongeveer 380 kilometer. Dat deden ze niet met gewone koersfietsen, maar met fietsen die ze volledig zelf ontworpen en gemaakt hebben tijdens de praktijklessen op school. Vandaag keren de leerlingen en hun begeleiders met de Eurostar terug naar België.