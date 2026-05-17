Van Menen naar Londen op zelfgemaakte fiets: leerlingen koppelen schoolproject aan goed doel
Zeven leerlingen van het VTI Sint-Lucas in Menen zijn vanmorgen vertrokken voor een vierdaagse fietstocht naar Londen. Ze leggen zo’n 380 kilometer af met fietsen die ze zelf ontworpen en gebouwd hebben. Met hun avontuur zamelen ze ook geld in voor de Fietsbieb in Menen.
De zeven leerlingen mechanische vormgeving vertrekken vanuit Menen richting Londen voor een tocht van drie ritten, goed voor in totaal ongeveer 380 kilometer. Opvallend: ze doen dat met fietsen die ze volledig zelf ontwierpen en maakten tijdens de lessen op school.
“Eerst hebben de leerlingen alles opgemeten, want iedereen heeft een andere lichaamsbouw”, vertelt technisch adviseur Thijs Knockaert. “Daarna tekenden ze hun ontwerp uit op de computer en maakten ze zelf de onderdelen en het frame.”
Geen versnellingen en tropische temperaturen
Volgens de leerlingen was vooral het precisiewerk een uitdaging. “Het moeilijkste was het mooi lassen en alles correct uitlijnen, zodat de fiets mooi recht rijdt”, zegt een van hen.
Sinds september werkten de leerlingen aan het project. “Het is eens iets anders dan een gewone schoolreis”, zegt leerling Warre Lescouhier. “Je houdt er ook iets tastbaars aan over, want achteraf heb je een fiets die je nog elke dag kan gebruiken.”
De tocht wordt geen eenvoudige opdracht. De fietsen hebben geen versnellingen en de temperaturen zouden kunnen oplopen tot 30 graden. “Op de hellingen zal het pittig worden, maar we zullen er wel geraken”, klinkt het bij leerling Jelle Geerts. “We zijn voorbereid en nemen genoeg drank mee.”
Aan het project koppelt de school ook een goed doel. De leerlingen zamelen elk zo’n 65 euro in voor de Fietsbieb in Menen, een sociaal project waar inwoners goedkoop een fiets kunnen lenen.
Aanmoedigingen van bekende koppen
Voor hun vertrek kregen de leerlingen ook steun van bekende namen als Ruben Van Gucht, Johan Museeuw en zelfs van premier Bart De Wever. “Ik wil jullie feliciteren voor jullie kunde en bedanken voor jullie maatschappelijke betrokkenheid”, liet de premier weten in een videoboodschap.
De leerlingen steken vanmiddag met de ferry in Duinkerke het Kanaal over. Vrijdag keren ze terug naar België met de Eurostar.