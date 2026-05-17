De zeven leerlingen mechanische vormgeving vertrekken vanuit Menen richting Londen voor een tocht van drie ritten, goed voor in totaal ongeveer 380 kilometer. Opvallend: ze doen dat met fietsen die ze volledig zelf ontwierpen en maakten tijdens de lessen op school.

“Eerst hebben de leerlingen alles opgemeten, want iedereen heeft een andere lichaamsbouw”, vertelt technisch adviseur Thijs Knockaert. “Daarna tekenden ze hun ontwerp uit op de computer en maakten ze zelf de onderdelen en het frame.”