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Ingelmunster

Na bij­na 100 jaar sluit Sint-Jozefs­school in Ingel­mun­ster defi­ni­tief de deu­ren: er zul­len traan­tjes vloeien”

Sint-Jozefsschool Ingelmunster

Na bijna een eeuw sluit de Sint-Jozefsschool in Ingelmunster definitief de deuren. Door een dalend leerlingenaantal is de werking van de wijkschool niet langer haalbaar. De 57 leerlingen verhuizen vanaf 1 september naar de Centrumschool, anderhalve kilometer verder.

De voorbije jaren daalde het aantal leerlingen in de Sint-Jozefsschool in Ingelmunster sterk. Waar er vroeger zo'n 120 kinderen school liepen, zijn dat er vandaag nog 57. Vooral bij de kleuters werd de instroom te klein.

"We zouden vier kleuterjaren samen in één klas moeten onderbrengen en dat vonden we geen goede oplossing", zegt directeur Tine Vandenbogaerde van Prizma De Wegwijzer.

Sint-Jozefsschool Ingelmunster - school

Logische stap

Ook voor de leerkrachten valt het afscheid zwaar. "Het is hier knus en gezellig. Iedereen kent iedereen, van klein tot groot. Het zal een emotioneel moment zijn. Er zullen veel traantjes vloeien, bij ons, bij de kinderen én bij de ouders", vertellen leerkrachten Katrien Callens en Leen Cottenier.

"Het doet pijn, maar het is een logische stap om samen naar de Centrumschool te trekken."

Stefanie Catteeuw, leerkracht

Toch is er ook begrip voor de beslissing. "We wisten dat dit eraan zat te komen. Het doet pijn, maar het is een logische stap om samen naar de Centrumschool te trekken", zegt leerkracht Stefanie Catteeuw.

"Alles zal anders zijn"

Ook de leerlingen beseffen dat er een nieuw hoofdstuk begint. "Het voelt een beetje raar dat dit stopt. Op de nieuwe school zal alles anders zijn dan wat we hier hadden", vertelt leerling Camille Baert. Morgen klinkt in de Sint-Jozefsschool voor de allerlaatste keer de schoolbel. Vanaf 1 september volgen alle leerlingen les in de Centrumschool, op anderhalve kilometer van de huidige vestiging.

Andy Debo

andy.debo@focus-wtv.be

Andy Debo
Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe

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