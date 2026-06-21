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In Oostduinkerke is Iben Rosselle uit Westende tweede geworden op het Belgisch kampioenschap Stand Up Paddle. In zijn leeftijdscategorie pakte hij zelfs de overwinning. De algemene Belgische titel ging naar Antwerpenaar Kjell De Bruyn.
Aan Surfclub Windekind namen nationale en internationale toppers het tegen elkaar op. Door het wisselvallige weer was het deelnemersveld iets kleiner dan verwacht, maar het niveau lag hoog.
De deelnemers werkten een Technical Race af, een van de meest uitdagende disciplines binnen het suppen. Daarbij zijn explosiviteit, evenwicht en inzicht in de zee cruciaal.
“Een ronde is één kilometer en ze moeten drie rondes doen. De uitdaging is de stroming, de golven en de wind."
Training op zee
Voor Iben Rosselle uit Westende bleek die ervaring op zee een troef. De 17-jarige is het gewoon om in golven en stroming te trainen en kon dat voordeel uitspelen tijdens de wedstrijd.
“Ik ben de enige van de zee, de rest is van de Kempen”, zegt Iben. “Ik had wel het gevoel dat ik een voordeel had doordat ik gewoon ben om op zee te trainen. Op plat water is het vooral fysiek lastig, op zee moet je ook mentaal aanwezig zijn om stabiel te blijven op je plank.”
Zijn prestatie leverde hem zilver op in het algemene klassement en goud in zijn leeftijdscategorie.
Trotse mama
Ook mama Heidi Dekien is bijzonder trots. Iben begon ooit recreatief met suppen, samen met haar.
“Hij vroeg als klein mannetje of hij mee mocht. Dan ging hij mee op mijn sup, meestal achteraan. Geleidelijk aan nam hij ook de peddel over en voor ik het wist had hij meer kracht dan ik. En kijk waar hij nu staat.”
Tiende titel voor De Bruyn
De algemene Belgische titel ging naar Antwerpenaar Kjell De Bruyn. Voor hem is winnen intussen geen nieuw gevoel meer.
“Dit is het tiende jaar op rij dat ik de Belgische titel mag verdedigen”
In september volgen de Europese kampioenschappen. Die vinden plaats op zee in Kreta.