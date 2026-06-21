Voor Iben Rosselle uit Westende bleek die ervaring op zee een troef. De 17-jarige is het gewoon om in golven en stroming te trainen en kon dat voordeel uitspelen tijdens de wedstrijd.

“Ik ben de enige van de zee, de rest is van de Kempen”, zegt Iben. “Ik had wel het gevoel dat ik een voordeel had doordat ik gewoon ben om op zee te trainen. Op plat water is het vooral fysiek lastig, op zee moet je ook mentaal aanwezig zijn om stabiel te blijven op je plank.”

Zijn prestatie leverde hem zilver op in het algemene klassement en goud in zijn leeftijdscategorie.