Het plaatsgebrek beperkt zich ook niet tot het lager onderwijs. Ook in het buitengewoon secundair zijn er onvoldoende plaatsen, waardoor leerlingen soms niet kunnen doorstromen. Zo moet de 14-jarige Mathéo nog een extra jaar in De Kim blijven.



"Toen we hem dit weekend moesten zeggen dat hij volgend jaar moet terugkomen, is dat heel hard binnengekomen", vertelt zijn moeder Charlotte Mestdagh. "Hij is boos op iedereen. Hij wil niet terugkomen, terwijl hij hier eigenlijk graag is."