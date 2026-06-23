Mathéo (14) kan volgend schooljaar niet naar middelbare school door plaatsgebrek: buitengewoon onderwijs trekt aan alarmbel
Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
De Kim en De Sam, een school voor buitengewoon basisonderwijs in Deerlijk, trekt aan de alarmbel over het nijpende plaatsgebrek in het buitengewoon onderwijs. Voor komend schooljaar staan er bij hen 52 kinderen op de wachtlijst voor type2-onderwijs. Dat komt ondermeer omdat de doorstroom naar het secundair moeilijk verloopt, want ook daar is er geen plaats. Sommige leerlingen moeten dan ook noodgedwongen langer in het lager onderwijs blijven.
De Kim en De Sam, een school voor buitengewoon basisonderwijs in Deerlijk, vraagt dringend extra capaciteit in het buitengewoon onderwijs. Voor 1 september staan er maar liefst 52 kinderen op de wachtlijst voor type 2-onderwijs, bedoeld voor leerlingen met een ernstige mentale beperking.
Om de omvang van het probleem zichtbaar te maken, plaatste de school 52 stoelen achter elkaar. Elke stoel staat symbool voor een kind dat geen plaats heeft. "Dat zijn kinderen die hier heel graag zouden starten op 1 september 2026, maar dat niet kunnen omdat wij onvoldoende capaciteit hebben", zegt directeur Chris Debacker.
Chris Debacker, directeur De Kim & De Sam, bij de 52 lege stoelen die elk een leerling op hun wachtlijst symboliseren
"Dit kwam heel hard binnen"
Het plaatsgebrek beperkt zich ook niet tot het lager onderwijs. Ook in het buitengewoon secundair zijn er onvoldoende plaatsen, waardoor leerlingen soms niet kunnen doorstromen. Zo moet de 14-jarige Mathéo nog een extra jaar in De Kim blijven.
"Toen we hem dit weekend moesten zeggen dat hij volgend jaar moet terugkomen, is dat heel hard binnengekomen", vertelt zijn moeder Charlotte Mestdagh. "Hij is boos op iedereen. Hij wil niet terugkomen, terwijl hij hier eigenlijk graag is."
"Als ouder voelt het alsof je aan je lot wordt overgelaten."
Na dat extra schooljaar dreigt er voor Mathéo zelfs geen oplossing meer te zijn. "Dan moeten we hem thuis opvangen en zelf bezighouden. Als je de vraag stelt aan het CLB, weten ze ook geen antwoord. Als ouder voelt het alsof je aan je lot wordt overgelaten."
"Maak er werk van"
Niet alleen Charlotte, maar ook de school zelf wil dat er snel iets verandert.
"De oproep aan de minister en het departement Onderwijs is om hier zo dringend mogelijk werk van te maken, zodat kinderen op de juiste plaats terechtkunnen in het secundair en wij in het lager onderwijs de kinderen kunnen begeleiden die daar thuishoren", besluit directeur Debacker.