De bekroonde campagne kwam tot stand in samenwerking met het televisieprogramma 'Thuis in Canada', dat kijkers meeneemt langs enkele van de mooiste regio’s en reiservaringen die Canada te bieden heeft. De regionale televisiezender Focus & WTV zorgde voor een breed bereik. Tobias De Ryck en Bruno Lambert zorgden voor een authentiek en inspirerend verhaal dat reizigers blijft aanspreken.

Mooie erkenning

Voor Pieter Demuynck, zaakvoerder van Selectair Penta Reizen, vormt deze award een mooie erkenning van jarenlange inzet en passie voor Noord-Amerika. "Deze onderscheiding is niet alleen een bekroning voor ons team, maar ook voor alle partners waarmee we de voorbije jaren hebben samengewerkt. Dankzij hun vertrouwen en ondersteuning kunnen we reizigers blijven inspireren en informeren over de vele mogelijkheden die Noord-Amerika te bieden heeft.”

Droomreis

Penta’s USA is een gespecialiseerde reisorganisatie uit Izegem, met een passie voor Noord-Amerika. Dankzij jarenlange ervaring en uitgebreide bestemmingskennis begeleidt het team reizigers bij het realiseren van hun droomreis naar de Verenigde Staten en Canada.