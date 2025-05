Om 21.00 uur is het zover voor Red Sebastian. Dan staat hij op het podium van de eerste halve finale van het Eurovisiesongfestival. Het is meteen een dubbele bijzondere dag voor de artiest, want hij viert ook zijn 26e verjaardag. Met een sterke generale repetitie achter de rug lijkt hij alvast klaar om België te vertegenwoordigen.