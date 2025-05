Alle deelnemers moeten zich via een halve finale op dinsdag of donderdag plaatsen voor de finale, die plaatsvindt op zaterdag 17 mei. Zes landen zijn wel automatisch verzekerd van de finale: gastland Zwitserland en de zogenaamde 'big five' (Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk).

Red Sebastian is ingedeeld in de eerste halve finale, samen met veertien andere landen. Hij neemt het daarin onder meer op tegen topfavoriet Zweden, Nederland, Oekraïne, Polen, Portugal en Kroatië. Onze landgenoot treedt op als negende act. Per halve finale stoten tien acts door. Als het van hemzelf en van de bookmakers afhangt, gaat hij met de vingers in de neus richting finale.