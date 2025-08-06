30°C
Red Sebas­ti­an opent Pau­lus­fees­ten en stelt nieu­we sin­gle voor

Gisteravond stond Red Sebastian op het podium van ‘zijn’ Oostende om de Paulusfeesten te openen. Het zevendaags muzikaal evenement verwacht om en bij de 100.000 bezoekers.

En Oostende is blijkbaar een kweekvijver van talent. Iedereen is trots op Red Sebastian en zijn Eurosong-deelname, want Seppe is één van hen. Red Sebastian: “Dat is heel speciaal. Mijn familie en vrienden zijn hier ook aanwezig vanavond. Mijn grootouders, dat zal de eerste keer zijn dat ze mij deze zomer aan het werk zien.”

Nieuwe single

Red Sebastian krijgt meteen iedereen op zijn hand met zijn nieuwe single ‘Slay’, die meer als mainstream pop klinkt dan ‘Strobe Lights’. Ook zijn oma en opa zijn enthousiast. Yvonne Claeys, grootmoeder van Seppe: “Seppe werkt veel, hij is veel met muziek bezig en hij heeft aanleg. Hij heeft talent, vind ik toch, hé.”

”Dat is enorm welke reactie je krijgt. En daar ben je dan enorm fier op.”

Guido Seghers, opa van Seppe

Binnenkort komt er ook een eerste album uit van Red Sebastian. “Op 12 september komt die uit, wanneer ik ook mijn show in de AB in Brussel heb. Dat is een full length album van 9 songs en 1 bonus track. Ik kijk er heel hard naar uit om nieuw werk te leveren.”

Red Sebastian

