Heilige Godelieve uit Gistel krijgt hedendaagse stem in openluchtspektakel: “De oorlogen van vandaag tonen dat de wereld in brand staat”
Vandaag, 6 juli, is de feestdag van de Heilige Godelieve. De vrome jonge vrouw werd in 1070 in Gistel vermoord en in de kerk begraven. Er worden verschillende mirakels aan haar toegeschreven. Volgend weekend trekt de Godelieveprocessie uit, maar dit weekend werd het verhaal al in een openluchtspektakel opgevoerd in de Abdij Ten Putte. De historische gebeurtenissen hebben merkwaardige parallellen met onze tijd.
Dit weekend vond in de Abdij Ten Putte in Gistel een openluchtspektakel plaats rond het leven van de Heilige Godelieve. Zij werd in 1070 door haar schoonfamilie mishandeld, opgesloten en uiteindelijk vermoord. Godelieve stond bekend om haar zorg voor armen en verschoppelingen.
Maar de voorstelling bracht niet alleen het historische verhaal, maar plaatste ook een hedendaagse Godelieve op het podium. Daarmee wilden de makers de link leggen tussen het verleden en de uitdagingen van vandaag.
Actueel
"Ik denk dat je vandaag nog altijd de stem van de vrouw hoort roepen om rechtvaardigheid en gelijkheid", zegt actrice Melissa Nobels die de rol van de hedendaagse Godelieve vertolkt. "De problemen van toen zijn helaas nog steeds actueel."
Ook regisseur Rik Lamote ziet duidelijke parallellen met de huidige samenleving. "De oorlogen die vandaag woeden tonen dat de wereld in brand staat. Net daarom hebben we vandaag Godelieve nodig: iemand die oproept om voor elkaar te zorgen, zeker voor mensen die het moeilijk hebben."
Armoede
Bij het publiek viel de voorstelling ook in de smaak. "Armoede is de wereld nog niet uit. We moeten hand in hand blijven lopen en elkaar niet proberen te overtroeven", klonk het na afloop. Ook de combinatie van verleden en heden viel in de smaak. "Dat was heel boeiend gedaan."
Voor sommigen was ook de nieuwe locatie een meerwaarde. "Ik vond het bijzonder dat de voorstelling dit keer niet in de straat plaatsvond, zoals de voorbije jaren, maar op een podium." Voor heel wat bezoekers was het bovendien een kennismaking met het verhaal van de Heilige Godelieve. "Ik kende haar verhaal nog niet helemaal, maar nu wel."
Volgend weekend trekt in Gistel de Sint-Godelieveprocessie door de straten. Daarbij worden de relieken van de heilige meegedragen en beelden zo'n duizend figuranten haar levensverhaal uit.