Dit weekend vond in de Abdij Ten Putte in Gistel een openluchtspektakel plaats rond het leven van de Heilige Godelieve. Zij werd in 1070 door haar schoonfamilie mishandeld, opgesloten en uiteindelijk vermoord. Godelieve stond bekend om haar zorg voor armen en verschoppelingen.

Maar de voorstelling bracht niet alleen het historische verhaal, maar plaatste ook een hedendaagse Godelieve op het podium. Daarmee wilden de makers de link leggen tussen het verleden en de uitdagingen van vandaag.

Actueel

"Ik denk dat je vandaag nog altijd de stem van de vrouw hoort roepen om rechtvaardigheid en gelijkheid", zegt actrice Melissa Nobels die de rol van de hedendaagse Godelieve vertolkt. "De problemen van toen zijn helaas nog steeds actueel."