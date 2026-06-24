In Poperinge wordt opgelucht gereageerd op de Vlaamse steun voor het Kunstenfestival Watou. Het festival, dat na een sabbatjaar deze zomer terugkeert van 15 juli tot eind augustus, krijgt zo uitzicht op een duurzame toekomst.

De Vlaamse overheid investeert 2,5 miljoen euro in de verdere ontwikkeling van vier West-Vlaamse kunstenfestivals: Beaufort, Triënnale Brugge, Triënnale Kortrijk en het Kunstenfestival Watou. De festivals kregen samen het label van Vlaams topevenement en zullen vanaf de editie van 2027 ook samenwerken aan gezamenlijke artistieke projecten, terwijl elk zijn eigen identiteit behoudt.