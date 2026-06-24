Opluchting in Poperinge: Kunstenfestival Watou kan verder dankzij Vlaamse steun
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Het Kunstenfestival Watou kan met vertrouwen naar de toekomst kijken. Dankzij extra middelen van de Vlaamse overheid is het voortbestaan van het kunsten- en poëziefestival verzekerd. De steun maakt deel uit van een investering voor vier West-Vlaamse kunstenfestivals die samen erkend zijn als Vlaams topevenement.
In Poperinge wordt opgelucht gereageerd op de Vlaamse steun voor het Kunstenfestival Watou. Het festival, dat na een sabbatjaar deze zomer terugkeert van 15 juli tot eind augustus, krijgt zo uitzicht op een duurzame toekomst.
De Vlaamse overheid investeert 2,5 miljoen euro in de verdere ontwikkeling van vier West-Vlaamse kunstenfestivals: Beaufort, Triënnale Brugge, Triënnale Kortrijk en het Kunstenfestival Watou. De festivals kregen samen het label van Vlaams topevenement en zullen vanaf de editie van 2027 ook samenwerken aan gezamenlijke artistieke projecten, terwijl elk zijn eigen identiteit behoudt.
"Eigenheid bewaren"
In Poperinge is de tevredenheid groot. "We hebben al een lange weg afgelegd met het kunstfestival Watou. We hebben een mooie legacy van Gwy Mandelinck die we willen valoriseren en verduurzamen. Met de middelen die nu voorhanden zijn vanuit de Vlaamse overheid kunnen we dat ook doen", zegt Vlaams Parlementslid en schepen van Cultuur Loes Vandromme (CD&V).
"We hebben een mooie legacy van Gwy Mandelinck die we willen valoriseren en verduurzamen. Met die middelen kunnen we dat ook doen."
Volgens Vandromme is het belangrijk dat Watou zijn eigen karakter kan behouden. "Voor Watou is het essentieel dat we de eigenheid van ons kunstfestival kunnen bewaren. Dankzij deze middelen kunnen we daar verder op bouwen."