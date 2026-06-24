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Poperinge

Opluch­ting in Pope­rin­ge: Kun­sten­fes­ti­val Watou kan ver­der dank­zij Vlaam­se steun

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Het Kunstenfestival Watou kan met vertrouwen naar de toekomst kijken. Dankzij extra middelen van de Vlaamse overheid is het voortbestaan van het kunsten- en poëziefestival verzekerd. De steun maakt deel uit van een investering voor vier West-Vlaamse kunstenfestivals die samen erkend zijn als Vlaams topevenement.

In Poperinge wordt opgelucht gereageerd op de Vlaamse steun voor het Kunstenfestival Watou. Het festival, dat na een sabbatjaar deze zomer terugkeert van 15 juli tot eind augustus, krijgt zo uitzicht op een duurzame toekomst.

De Vlaamse overheid investeert 2,5 miljoen euro in de verdere ontwikkeling van vier West-Vlaamse kunstenfestivals: Beaufort, Triënnale Brugge, Triënnale Kortrijk en het Kunstenfestival Watou. De festivals kregen samen het label van Vlaams topevenement en zullen vanaf de editie van 2027 ook samenwerken aan gezamenlijke artistieke projecten, terwijl elk zijn eigen identiteit behoudt.

Kunstwerk Beaufort24 Jorge Macchi SOF 2012
Nieuws

Vier West-Vlaamse kunstenfestivals krijgen label Vlaams topevenement

"Eigenheid bewaren"

In Poperinge is de tevredenheid groot. "We hebben al een lange weg afgelegd met het kunstfestival Watou. We hebben een mooie legacy van Gwy Mandelinck die we willen valoriseren en verduurzamen. Met de middelen die nu voorhanden zijn vanuit de Vlaamse overheid kunnen we dat ook doen", zegt Vlaams Parlementslid en schepen van Cultuur Loes Vandromme (CD&V).

"We hebben een mooie legacy van Gwy Mandelinck die we willen valoriseren en verduurzamen. Met die middelen kunnen we dat ook doen."

Loes Vandromme, Vlaams Parlementslid en schepen van Cultuur Poperinge

Volgens Vandromme is het belangrijk dat Watou zijn eigen karakter kan behouden. "Voor Watou is het essentieel dat we de eigenheid van ons kunstfestival kunnen bewaren. Dankzij deze middelen kunnen we daar verder op bouwen."

Lorenzo Dejonghe

lorenzo.dejonghe@focus-wtv.be

Lorenzo Dejonghe
Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe
Kunstenfestival Watou Watou

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