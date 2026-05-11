De vier West-Vlaamse kunstenfestivals brengen nu al samen meer dan 2,5 miljoen bezoekers op de been. Met de erkenning als Vlaams topevenement en de vrijgemaakte steun moeten de kunstenfestivals in de toekomst nog meer buiten- en binnenlandse bezoekers trekken.



"We moeten de vele toeristische trekpleisters in Vlaanderen ondersteunen en de kans geven verder te groeien. De kunstenfestivals zorgen voor een enorme toeristische activiteit en dat bovendien op een toegankelijke manier. Dankzij onze steun kunnen de edities nog grootser en internationaler worden", zegt minister Depraetere.