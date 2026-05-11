Vier West-Vlaamse kunstenfestivals krijgen label Vlaams topevenement
Vier West-Vlaamse kunstenfestivals krijgen samen het label Vlaams topevenement. Het gaat om Triënnale Beaufort, Triënnale Brugge, Triënnale Kortrijk en het Kunstenfestival Watou. Bedoeling is dat de festivals hun krachten bundelen en "zowel afzonderlijk als collectief internationaal verder groeien". Dat stellen ministers van Toerisme en Cultuur Melissa Depraetere en Caroline Gennez in een persbericht. De twee Vooruit-ministers maken 2,5 miljoen euro vrij voor de verdere ontwikkeling en samenwerking tussen de vier festivals voor hun edities in 2027.
De vier West-Vlaamse kunstenfestivals brengen nu al samen meer dan 2,5 miljoen bezoekers op de been. Met de erkenning als Vlaams topevenement en de vrijgemaakte steun moeten de kunstenfestivals in de toekomst nog meer buiten- en binnenlandse bezoekers trekken.
"We moeten de vele toeristische trekpleisters in Vlaanderen ondersteunen en de kans geven verder te groeien. De kunstenfestivals zorgen voor een enorme toeristische activiteit en dat bovendien op een toegankelijke manier. Dankzij onze steun kunnen de edities nog grootser en internationaler worden", zegt minister Depraetere.
Twee sporen
Volgens minister Gennez behoren de vier West-Vlaamse festivals tot "de culturele uithangborden van Vlaanderen". "Wat goed is, moeten we koesteren en helpen beter te maken, met nog meer ambitie. Met deze investering zetten we in op hun internationale uitstraling en geven we hen de kans om verder door te groeien tot artistieke topfestivals met internationale allure", aldus Gennez.
Voor de editie van 2027 werken de vier festivals samen binnen een organisatie. Er wordt gewerkt met twee sporen. Enerzijds realiseren ze elk hun eigen festival met een eigen thema, budget en curator. Anderzijds zetten ze gezamenlijke artistieke projecten en publieksinitiatieven op. Zo zal er een overkoepelend kunstwerk zijn dat op elk festival een eigen invulling krijgt. Daarnaast wordt een gezamenlijke soundscape ontwikkeld die te horen zal zijn op de vier festivals. Samen vormen ze de rode draad tussen de vier evenementen