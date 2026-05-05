Danielle van Zuijlen, curator Beeldende Kunst Watou: “Ik loop over gemene wegen, die voor de ene helft België en voor de andere helft Frankrijk toebehoren. En we lazen dat, en toen dachten we: dát is de titel.”

Ook mooi: Watou heeft ook een Gemenestraat, pal op de Franse grens. Zeven kunstenaarscollectieven waren al geselecteerd voor de huidige curatoren aan boord kwamen. Zij hebben er nog eens 20 aan toegevoegd én daar komt nog een derde laag rond. “In 2025 was er geen festival en in die leegte zijn er veel lokale initiatieven ontstaan. Ook op uitdrukkelijke vraag van de stad zijn we gaan kijken hoe we die een plaats kunnen geven.“

Paviljoen

Zo komt er een paviljoen als ontmoetingsplek voor lokaal talent en in de Paterstafel tonen ze werk gelinkt aan wat er in dat Paviljoen gebeurt. Voor het eerst is er ook weer kunst in de Douviehoeve en ook De Lovie is straks een belangrijke locatie voor het festival. Dat behoudt zijn DNA: de link tussen beeldende kunst en poëzie. “Dat is een fantastische job, om dichters te zoeken die nieuwe gedichten maken. Maar dit jaar hebben we ook een nieuwe selectie gemaakt van bestaande gedichten. Het is dus een combinatie.”

