14°C
Aanmelden
Nieuws
Poperinge

Het Kun­sten­fes­ti­val Watou is terug van weg­ge­weest, en met Geme­ne Wegen’ als thema

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

Het kunstenfestival Watou krijgt dit jaar als thema 'Gemene Wegen'. Met beeldende kunst en poëzie gaan kunstenaars op zoek naar wat we delen, en hoe mensen of gemeenschappen weer kunnen samenwerken. Dat idee vertrok vanuit een boek van stichter Gwij Mandelinck. De toekomst van het festival ziet er weer goed uit, na een jaartje afwezigheid én met steun van Vlaamse subsidies.

Danielle van Zuijlen, curator Beeldende Kunst Watou: “Ik loop over gemene wegen, die voor de ene helft België en voor de andere helft Frankrijk toebehoren. En we lazen dat, en toen dachten we: dát is de titel.”

Ook mooi: Watou heeft ook een Gemenestraat, pal op de Franse grens. Zeven kunstenaarscollectieven waren al geselecteerd voor de huidige curatoren aan boord kwamen. Zij hebben er nog eens 20 aan toegevoegd én daar komt nog een derde laag rond. “In 2025 was er geen festival en in die leegte zijn er veel lokale initiatieven ontstaan. Ook op uitdrukkelijke vraag van de stad zijn we gaan kijken hoe we die een plaats kunnen geven.“

Paviljoen

Zo komt er een paviljoen als ontmoetingsplek voor lokaal talent en in de Paterstafel tonen ze werk gelinkt aan wat er in dat Paviljoen gebeurt. Voor het eerst is er ook weer kunst in de Douviehoeve en ook De Lovie is straks een belangrijke locatie voor het festival. Dat behoudt zijn DNA: de link tussen beeldende kunst en poëzie. “Dat is een fantastische job, om dichters te zoeken die nieuwe gedichten maken. Maar dit jaar hebben we ook een nieuwe selectie gemaakt van bestaande gedichten. Het is dus een combinatie.”

Jeroen Vercruysse

jeroen.vercruysse@focus-wtv.be

Jeroen Vercruysse
Kunstenfestival Watou Watou

Meest gelezen

Waterlek ardooie 01
Nieuws
Update

VIDEO - Lek in waterbekken met 70 miljoen liter: water stroomt al binnen in twee huizen
Auto in beslag genomen
Nieuws

Auto in beslag genomen in Kortrijk die al enkele dagen voor veel overlast zorgde
Poelkappelle brand 4 mp4
Nieuws
Update

Brand in Langemark-Poelkapelle: kans op ontploffingsgevaar door aanwezigheid oorlogsmunitie

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Brusk

73.000 bezoekers vieren afgelopen weekend de opening van nieuwe kunsthal BRUSK
Drukkerij Harelbeke 2

Harelbeke ziet laatste drukkerij verdwijnen: "In 2009 waren er nog 1410 drukkerijen. Vandaag zijn dat er nog 410.﻿"
Heilig Bloedprocessie

Recordeditie van Heilig Bloedprocessie in Brugge op komst
Permeke 1

Oorlogswonde als scharniermoment: nieuwe expo belicht de Engelse jaren van Constant Permeke
Veurne belfort

Stabiliteitsproblemen Belfort van Veurne worden met spoed aangepakt
Brusk3

Eerste tentoonstellingen openen dit weekend in kunsthal BRUSK
Aanmelden