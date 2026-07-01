Nachtje door voor de Rode Duivels? Hier kan je België-VS op groot scherm volgen in West-Vlaanderen
Vannacht is het zover: om 2 uur Belgische tijd nemen de Rode Duivels het in Seattle op tegen de Verenigde Staten voor een plaats in de kwartfinales van het WK. Een pittig uur, maar dat houdt onze provincie niet tegen.
In West-Vlaanderen kan je op verschillende plaatsen samen met andere voetbalfans de wedstrijd op groot scherm volgen. Hieronder vind je een beknopt overzicht van enkele plaatsen waar je de voetbalmatch kunt kijken.
Zuiden van West-Vlaanderen
- WK-dorp 'Devil Arena' in Kortrijk
- Cultureel centrum Kubox in Kuurne
- Fandorp Moendial in Zwevegem
- ION Arena in Izegem
- Café In Den Trap en Café St. Georges in Roeselare
- Sporthal De Zwaluw in Zwevezele (Wingene)
- Sportcentrum Hernieuwenburg in Wielsbeke
- Cultureel Centrum SWOK in Staden
Noorden van West-Vlaanderen
- Cultuurcentrum De Boare in De Panne
- Sint-Bernarduscollege in Nieuwpoort
- Tennisclub De Maene op sportpark De Pluimen in Diksmuide
- WK-dorp Oostcampus in Oostkamp
- Zomerbar Baravan in Oudenburg
- Furnevent in Veurne
- Jeugdhuis De Couveuse in Ichtegem
- ACEG Wellington Hippodroom in Oostende
- Golden Point & Nox in Middelkerke
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