Als negende was het aan Seppe om het Eurovisiesongfestvialpodium in Basel te veroveren. Een sterke performance en goed gezongen: we markeerden zaterdag 17 mei in onze agenda om plaats te nemen voor de finale.

Tot de uiteindelijke bekendmaking van de finalisten. Aan de hand van een nieuw systeem toonden ze telkens drie kandidaten waarvan er één iemand al zeker was van een plekje in die grote finale. Red Sebastian kwam twee keer in beeld, maar werd telkens niet beloond. De spanning steeg en er kwam een anticlimax van jewelste toen er Oekraïne zich als laatste land plaatste. België mag dus - voor het tweede jaar op rij - niet door.