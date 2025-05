“Ik heb een gezonde interesse in muziek maar ook alles wat geluid, licht en podiumbouw te maken heeft. Dit evenement is de ideale combo. In Liverpool was het podium al fantastisch, ik laat me vertellen dat het podium hier in Basel ook de moeite is.”

“Vanaf de preselecties van alle landen begin ik de nummers te beluisteren. Ik ben een gezonde freak op dat vlak! Red Sebastian geniet mijn voorkeur, ik hoop op een top 5 dit jaar. Maar ook het lied van Zweden tovert een lach op mijn gezicht. Iedereen is hier voor hetzelfde doel, om plezier te maken en om zijn of haar land te ondersteunen. De Eurovisiefamilie is één grote vriendenbende.”