"Je kan het vergelijken met drie keer de Ancien Belgique in één. Qua energie is het eigenlijk wel heel leuke zaal omdat het zo groot is. Er is plaats voor bijna 5000 man, maar je zit in een soort amfitheater en je krijgt heel veel terug van het publiek. Door de omvang krijg je een heel intieme sfeer met het publiek. Het was heel tof om ze soms helemaal stil te houden", aldus Brihang.

Lotto Arena

"70% van mijn fans zijn West-Vlamingen, dus ik vond dat we hier iets moesten zoeken om op te treden? De Lotto Arena is in Antwerpen en dat klopte niet voor mij. Er moést iets zijn in West-Vlaanderen, en voilà, we hebben een zaal gevonden die bijna evenwaardig is aan de Lotto Arena."

"Ik kom zeker nog terug. Deze zomer kom ik opnieuw naar Oostende. 6 juli sta op 't Klein strand samen met Merol en Bazaar, dus dat gaat ook wel tof zijn, met je voeten in het zand. Het zal de moeite zijn", sluit de zanger af