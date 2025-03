Jurgen van Praet is CEO van Filou Oostende en staat ook in voor de organisatie van de COREtec Dôme: "We hebben vijfduizend zitjes dus we kunnen ook perfect concerten organiseren, gemengd staand en zittend. De eerste concertreeks dit weekend van Brihang is meteen uitverkocht met 4600 tickets. Met de steun van veel mensen en een aantal concertpromotoren denk ik dat we de zaal geleidelijk in de markt gaan zetten en onze plaats verwerven in de evenementensector."

Niet alleen Brihang, maar ook K3 en Preuteleute zijn binnenkort te zien in Oostende. Alle info en events vind je op de website.