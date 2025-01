In 2019 werd in Brugge gekozen voor een schaatspiste uit kunstijs. Het moest een ecologisch alternatief zijn omdat een echte schaatspiste te duur en vervuilend is. Die verandering werd toen heel lauw onthaald. Maar uit een tevredenheidsonderzoek dat de stad Brugge afgelopen eindejaar liet uitvoeren, blijkt dat de schaatsbeleving erg matig is en blijft. "De schaatspiste scoort niet goed. Dat gaan we aanpakken. De technieken en manieren waarop dat ijs vandaag wordt gemaakt, zijn helemaal anders dan vijf, zes jaar geleden", zegt Schepen van Toerisme in Brugge Minou Esquenet.