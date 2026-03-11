Wintergloed duurt maand langer

De start van Wintergloed staat gepland op 20 november 2026 en zal lopen tot 14 februari 2027. Het evenement zal dus een maand langer lopen dan vorige edities.

Met deze langere looptijd wil de organisatie vooral de drukte spreiden. “We kiezen bewust voor een langere periode, zodat zowel Bruggelingen als bezoekers op een rustige manier kunnen genieten van wat onze stad in de winter zo bijzonder maakt", aldus burgemeester Dirk De fauw