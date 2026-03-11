Geen lichtjeswandeling meer, maar wel twee nieuwe evenementen tijdens Wintergloed
Vanaf volgende winter zullen er tijdens Wintergloed Brugge twee nieuwe evenementen te beleven zijn. De organisatie schrapt de lichtwandeling en vervangt die door een licht- en muziekspektakel en een nieuwe winterlegende. Wintergloed zal ook een maand langer duren.
De kerstmarkten en de schaatspiste blijven behouden tijdens de volgende editie van Wintergloed. Wegens te veel bezoekers verdwijnt de lichtwandeling en ruimt die plaats voor twee nieuwe evenementen.
Muzikale lichtbeleving
Een van die nieuwe evenementen is een muzikale lichtbeleving op een iconische Brugse locatie. Bezoekers zullen er een immersieve lichtinstallatie kunnen beleven, met onder meer livemuziek. Dankzij de vele historische sites kan die ervaring elk jaar op een andere plek plaatsvinden. Voor de eerste editie onderzoekt de organisatie of de Sint-Salvatorskathedraal het decor kan worden.
Nieuwe winterlegende
Tijdens de volgende Wintergloed krijgt Brugge er ook een nieuwe winterlegende bij. Die wordt niet vooraf vastgelegd, maar groeit uit ideeën van Bruggelingen zelf. Samen met het Franse straattheatergezelschap Compagnie L’Homme Debout kan iedereen meewerken aan een groot figurentheaterproject. Drie maanden lang zal het ‘House of Time’ het atelier zijn voor dit kunstwerk. Tijdens het slotweekend van januari komt deze nieuwe legende tot leven in de Brugse straten.
“We kiezen bewust voor een langere periode, zodat zowel Bruggelingen als bezoekers op een rustige manier kunnen genieten van wat onze stad in de winter zo bijzonder maakt."
Wintergloed duurt maand langer
De start van Wintergloed staat gepland op 20 november 2026 en zal lopen tot 14 februari 2027. Het evenement zal dus een maand langer lopen dan vorige edities.
Met deze langere looptijd wil de organisatie vooral de drukte spreiden. “We kiezen bewust voor een langere periode, zodat zowel Bruggelingen als bezoekers op een rustige manier kunnen genieten van wat onze stad in de winter zo bijzonder maakt", aldus burgemeester Dirk De fauw