Start­schot voor Win­ter­gloed is gegeven

Wintergloed

In Brugge is het startschot gegeven voor Wintergloed, voor de laatste keer in deze vorm. Met een lichtbelevingswandeling dus, Machina Lumina.

De startknop werd niet toevallig ingedrukt aan BRUSK, de nieuwe exporuimte. 

De wandeling langs de lichtinstallaties zorgt wel voor veel overlast voor de buurtbewoners, en dus is dit de laatste editie. Samen met het wegvallen van de Warmste Week zullen er daardoor toch iets minder bezoekers naar Brugge komen in de eindejaarsperiode. Maar er is nog genoeg te beleven tijdens Wintergloed, zoals schaatsen op echt ijs, een winterbar en de kerstmarkt natuurlijk.

