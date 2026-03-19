Con­tract voor orga­ni­sa­tie Brug­se kerst­markt is vernietigd

Het Agentschap Binnenlands Bestuur heeft beslist dat de stad Brugge de organisatie van de kerstmarkt niet zomaar voor tien jaar aan het Brugs Handelscentrum mocht toewijzen.

De beslissing van de gemeenteraad is vernietigd omdat andere organisatoren geen eerlijke kans kregen. Onder meer gemeenteraadslid Eva Vanhoorne van Groen had klacht ingediend bij de gouverneur. 

De stad moet nu op zoek naar een nieuwe organisator. "Groen zet hier nu de deur open voor commerciële uitbating, terwijl wij net hadden gekozen voor mensen van hier. Het overleg en de samenwerking met vzw Brugs Handelscentrum liep altijd goed, nu weten we niet waar de organisatie zal terechtkomen", betreurt burgemeester De fauw. "Als je werkt met een puur commerciële partner zoals in Gent, dan gaat de opbrengst naar die partner. Bij het Brugs Handelscentrum werd de opbrengst geïnvesteerd in onze stad."

Het stadsbestuur zal nu een open oproep lanceren voor de uitbating van de kerstmarkt.


Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme
Kerstmarkt

