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Brugge

Strijd om orga­ni­sa­tie van Brug­se kerst­markt: vier kan­di­da­ten en alweer nieu­we klacht

Kerstmarkt Brugge

Vier organisaties hebben zich kandidaat gesteld om de Brugse kerstmarkt te organiseren. De stad lanceerde een marktbevraging nadat een eerdere toewijzing aan het Brugs Handelscentrum werd vernietigd. Intussen is tegen die nieuwe procedure opnieuw een klacht ingediend.

Vier organisaties hebben zich kandidaat gesteld om de Brugse kerstmarkt de komende jaren te organiseren. Naast het Brugs Handelscentrum, dat de kerstmarkt de voorbije jaren organiseerde, zijn er nog drie andere kandidaten. Het is nu aan de stad Brugge om een keuze te maken.

De nieuwe marktbevraging kwam er nadat het Agentschap Binnenlands Bestuur eerder oordeelde dat de stad de organisatie niet zomaar voor tien jaar aan het Brugs Handelscentrum mocht toewijzen. Die beslissing werd vernietigd omdat andere mogelijke organisatoren geen gelijke kans kregen. Daarop lanceerde het stadsbestuur een open oproep.

Kerstmarkt
Nieuws

Contract voor organisatie Brugse kerstmarkt is vernietigd

Nieuwe klacht

Toch dreigt ook die nieuwe procedure juridische hinder te ondervinden. Een ondernemer heeft een klacht ingediend tegen de marktbevraging zelf. Volgens hem zijn de selectiecriteria onvoldoende concreet en objectief. Daarnaast wijst hij erop dat een deel van de organisatie volgens hem al vastligt via Brugge Plus. Zo liet de stad onder meer nieuwe kerstchalets maken.

Burgemeester Dirk De fauw benadrukt dat de kerstmarkt er hoe dan ook zal komen. Mocht de huidige procedure alsnog problemen opleveren, dan kan de stad de organisatie zelf in handen nemen.

Kate Baert

kate.baert@focus-wtv.be

Kate Baert
Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe
Kerstmarkt

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