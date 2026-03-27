Vier organisaties hebben zich kandidaat gesteld om de Brugse kerstmarkt de komende jaren te organiseren. Naast het Brugs Handelscentrum, dat de kerstmarkt de voorbije jaren organiseerde, zijn er nog drie andere kandidaten. Het is nu aan de stad Brugge om een keuze te maken.

De nieuwe marktbevraging kwam er nadat het Agentschap Binnenlands Bestuur eerder oordeelde dat de stad de organisatie niet zomaar voor tien jaar aan het Brugs Handelscentrum mocht toewijzen. Die beslissing werd vernietigd omdat andere mogelijke organisatoren geen gelijke kans kregen. Daarop lanceerde het stadsbestuur een open oproep.